Università Lum. Economia reale a supporto delle Micro e PMI. Webinar gratuito

School of Management LUM

Più o meno tutti siamo stati travolti dallo Tzunami chiamato Corona virus o Covid-19, chi sotto l'aspetto affettivo, chi sotto l'aspetto economico.

Lavoro, licenziamenti, fallimenti di aziende ed esercenti, crollo occupazionale (pensiamo al mondo del turismo e del commercio…).

L’argomento viene approfondito giovedì 4 giugno, ore 15:45​ con un webinar aperto a tutti dalla pagina Youtube della School of Management dell' Università LUM Jean Monnet

"L'appuntamento è stato voluto ed organizzato dal Prof. Cristian Armanni, che ha portato a partecipare expertise tra le più professionali, competenti e qualificate in materia di Banche e Finanza" dichiara Raffaella Greco, Campus Manager LBSC Milano. "Quando un’azienda si trova ad affrontare una burocrazia farraginosa e problematica, difficoltà accesso al credito, quando lo Stato promette ma non mantiene in termini di urgenza e immediatezza a sostegno alle Micro e PMI, si devono percorrere scenari nuovi e innovativi per rispondere alle emergenze aziendali, finanziarie e anche personali” conclude Raffaella Greco.

Webinar - La finanza privata e il reale aiuto alle PMI

Dilogheranno di finanza professionisti del calibro del Dott. Gianni De Michelis - Senior President Unicredit, l'Ad di Azimut Enterprise srl e lo stesso Prof. Cristian Armanni. Sarà il Prof. Adriano Carenza coordinatore dell'executive master EMEFIM EXECUTIVE FINANCIAL MANAGEMENT “Corporate Finance e Gestione delle Situazioni di Finanza Aziendale” a parlare del ruolo delle università e dell'importanza.

giovedì 4 giugno, ore 15:45 Qui il link alla pagina