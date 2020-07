Le Fiandre del Sole Nero e la Controriforma

Nel XVI sec. l’Olanda fu la punta della Riforma protestante e la resistenza alla Spagna ha forgiato l’identità del Nord Europa.

A chi non conosce storia e geopolitica, sfugge che il Re di Spagna, il cui impero già si estendeva fino al Perù, considerava prioritaria la conquista delle Fiandre. Era un'area dalle dimensioni piuttosto limitate, eppure un uomo politico determinato qual era il Conte di Olivares, Primo Ministro di Filippo III, non dormi la notte per trent’anni pensando alle Fiandre. Non sottometterle sarebbe stata la rovina dell'impero. Nelle sue memorie Olivares parla del sole nero, un sole eretico che sorgeva su quelle paludi degne degli inferi. In effetti le Fiandre sono davvero una pozzanghera, ma sono anche la punta estrema della Riforma. Secondo Bepi Pezzulli “nel XVI secolo la Riforma protestante fu accolta con favore dalla popolazione olandese, la cui resistenza alla Spagna cattolica ravvivò la Germania fino a dar forza all'Inghilterra e mandare la Spagna in bancarotta. Dopo la tregua dei 13 anni, i Paesi Bassi furono riconosciuti indipendenti e iniziò il declino degli Asburgo di Spagna”. Per quanto possano essere passati secoli, l'Olanda ancora oggi rappresenta in Europa il successo della Riforma, ed esiste con i tedeschi, commossi dai sacrifici di quel piccolo paese, un legame che va oltre la politica delle contingenze. Prima della questione economica viene un idem sentire etico che ha forgiato l’identità protestante del Nord Europa. Se solo un improvvisato sprovveduto può pensare che si raggiunga in Europa un'intesa senza l'Olanda, solo un fesso potrebbe arrivare a dirlo peggiorando la situazione, perché dati i rapporti di forza piuttosto si raggiungerebbe un'intesa senza l’Italia. Pezzulli ha ragione: “noi siamo solo la Controriforma. Siamo stati superati dalla storia”.

Riccardo Bruno