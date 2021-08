Società ridefinita come clinica: la nuova normalità dell'emergenza pandemica

La salvezza è sempre una dose più in là. È la formula classica della civiltà dei consumi, valida anche per il siero benedetto (che è anch'esso merce tra le merci): la salvezza deve apparire ogni volta connessa alla nuova merce e ogni volta sparire con il suo consumo, per riapparire all'arrivo della nuova merce. Ciò dà luogo a un ciclo potenzialmente infinito: la civiltà dei consumi dice di mirare alla soddisfazione del consumatore, e invece mira alla sua insoddisfazione perpetua. Un consumatore soddisfatto sarebbe la fine della civiltà dei consumi.

Se tutti sono potenzialmente "malati asintomatici" ( formula ossimorica curiosamente sconosciuta prima del Covid-19), allora ne discendono conseguenze degne di rilievo. In primo luogo, non esiste più la società dei cittadini portatori di diritti e di doveri: esiste, invece, una grande clinica di potenziali malati, che debbono sottoporsi necessariamente, in quanto potenzialmente contagiosi, alle prescrizioni insindacabili del medico, sempre coincidenti con norme politiche di tipo autoritario, dai coprifuoco ai divieti di assemblea. In secondo luogo, se tutti sono potenzialmente malati asintomatici e dunque nelle condizioni di contagiare e di contagiarsi, devono tutti indistintamente, grandi e bambini, sottoporsi al rito sacro della benedizione di massa con il siero benedetto e sempre laudando in saecula saeculorum. La società ridefinita come clinica viene sottoposta a una medicalizzazione integrale e senza residui. In origine, doveva essere una lotta senza tregua alla pandemia per proteggere gli esseri umani.

Gradualmente si è mutata in una lotta senza tregua agli esseri umani per proteggere la pandemia o, meglio, la nuova normalità dell'emergenza pandemica perpetua. Intanto, mentre da noi i pretoriani del pen-Siero unico insistono per introdurre l'obbligo vaccinale oltre all'infame tessera verde della discriminazione, sul "New York Times" si pongono seriamente (18.8.2021) la domanda sulla reale efficacia del siero benedetto e sempre laudando in saecula saeculorum: "una delle società più benedette al mondo, Israele, ha uno degli indici di infezione più alti al mondo, sollevando domande intorno alla efficacia delle benedizioni". Svegliamoci il prima possibile.

Mentre il New York Times solleva queste domande, i nostri giornali aziendali - quelli che danno del cretino a chiunque osi porre dubbi e domande sul sacro siero - trasformano in eroe il ragazzo delle Calabrie che si è fatto tatuare sul braccio il codice qr della tessera verde. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).