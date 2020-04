Coronanvirus,Bill Gates aveva previsto l'epidemia: ora finanzia il vaccino

L'eurogruppo si è chiuso con un nulla di fatto. E ha svelato, se ancora ve ne fosse bisogno, l'efficacia della UE nel momento dell'estremo bisogno. L'ho detto e lo ridico: la UE è solo un pugno di banchieri apolidi e cinici, sradicati e parassiti, nemici dei lavoratori e dei ceti medi produttivi. Che sia il Mes o che siano gli eurobond, a vincere è il banco liberista. Anzi, la banca liberista. A perdere sono i soliti: i popoli, i lavoratori precarizzati, i ceti medi pauerizzati. Ma mentre la UE perde tempo, o lo impiega per nuocere agli Stati difficoltà (Italia e Spagna in primis), v’è chi agisce celere. "Coronavirus, al via i test sugli umani per il vaccino finanziato da Bill Gates" ("Corriere della Sera").

Colui che aveva predetto la pandemia ora ha anche il vaccino. Un vero demiurgo, non v’è che dire. Ricordate il celeberrimo video del 2015, nel quale Gates spiegava, con la sicumera di chi è nato per comandare, che dopo le guerre tradizionali, sarebbe stata un’epidemia la tragedia del futuro? Lo disse. E ora s’è attuato. E lo stesso Gates ora arriva, baldanzoso, con la possibilità del vaccino. Una circolarità perfetta, non v’è che dire. Qualche spirito maligno, che, come quello evocato da Faust, si dilettasse a negare, potrebbe, forse, lanciare qualche sospetto e mettere in discussione la narrazione egemonica, di cui già sappiamo l’happy ending: il virus sarà sconfitto, grazie a quei benefattori multinazionali, filantropi ai quali – si dirà – bisognerebbe dare ogni potere.

Solo loro, infatti, si sono rivelati adatti, solo loro hanno salvato l’umanità. È solo la potenza del danaro che comanda e salva: in gold we trust, ecco il nuovo comandamento della religione del mercato e dei suoi agenti. Arriverà il vaccino, magari con qualche annesso e connesso: magari con microchip di mappatura integrata. Per evitare future diffusioni pandemiche come quella presente. Chissà. Una cosa è certa, comunque. L’ordine dominante uscirà rinsaldato. E intanto, a epidemia finita, ci sveglieremo magari tutti irreggimentati nello smart working, avvezzi al distanziamento sociale e pronti alle telelezioni senza socialità.