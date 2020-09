Coronavirus, i ricchi paurosi ricordino: chi vive di lavoro muore di lockdown

Facciamo così. Se siete ricchi, potete vivere di rendita, avete uno stipendio comunque fisso e garantito, state pure chiusi in casa, con mascherina e immersi nel gel. Ma non pretendete, come sempre, che a pagare siano i ceti deboli: quelli che, per vivere, devono lavorare. Chi ha paura del virus, si chiuda in casa e faccia il lockdown. Senza pretendere egoisticamente lo stesso per tutti. Le classi che vivono del loro lavoro muoiono di lockdown.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).