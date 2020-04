Coronavirus, Otto e Mezzo vaticina: app obbligatoria, privacy addio

La trasmissione “Otto e Mezzo” può con diritto intendersi come la grancassa dell’ordine dominante globalcapitalistico, di cui è espressione privilegiata. Lo ha provato massimamente ieri sera. Se di solito si colloca a cavaliere tra il tragico e il comico, ieri sera ha indubbiamente trionfato la seconda parte, quella del comico. Il titolo era chiarissimo: “o la App o il Lockdown”.

Nel giorno della Liberazione ci reclamizzano come società liberale quella di cui sono cantori, in cui sei libero di scaricare la app e di farti tracciare orwellianamente o, in alternativa, sei libero di rimanere agli arresti domiciliari per altri mesi.

L’inizio, va detto, non è stato molto favorevole alla Gruber: il giornalista Luna, che fa parte della gloriosa task force governativa per reprimere il dissenso, o le fake news come le chiamano loro, ha osato contraddirla. Lei voleva, come sempre, ridicolizzare Trump, ma Luna ha osato contraddirla. Idem la giornalista Aprile: alla quale la Gruber ha chiesto se installerà la app. La risposta desiderata era chiaramente “sì”. Ma la Aprile ha tergiversato, è stata possibilista, forse – chissà – giocandosi le future comparsate nella trasmissione.

Ma il vero protagonista è stato il virologo Pregliasco, con l’immancabile bandiera della UE in vista sulla felpa (che sembra, in effetti, un rovesciamento dialettico dei felponi strapaesani di Salvini). Pregliasco, con la divina autorevolezza della scienza, ha spiegato che, dipendesse da lui, il lockdown dovrebbe durare molto più a lungo. E che, inoltre, sempre se dipendesse da lui, in quanto esponente della teologia scientifica, la app dovrebbe essere resa obbligatoria. Sì, obbligatoria: perché ne va della sanità pubblica (quella in nome della quale ci tengono reclusi da marzo e in nome della quale stanno demolendo Costituzione e diritti).

Notevole il fatto, per inciso, che Pregliasco si sia rivolto alla Aprile chiamandola “collega”: è ella anche virologa? O è Pregliasco anche giornalista? Tutti i nomi della storia, avrebbe detto il vecchio Nietzsche… Come se non bastasse, Pregliasco ha vaticinato: se non si usa la app, la pandemia tornerà e sarà molto più grave della prima ondata. Insomma, s’è capito: siete liberi di installare app ma… non potrete non installarla… Un passaggio tragicomico v’è stato: in minoranza assoluta, Bechis ha osato dire che la app viola la privacy. Non l’avesse mai detto! La privacy? Ma scherziamo? In tempi di quarantena occorre darsi una regolata: così è stato richiamato Bechis all’ordine. Insomma, vi sarebbe davvero di che ridere. Ma, in onestà, a prevalere è il tragico.

