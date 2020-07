Coronavirus, un fumetto commissionato dalla Ue nel 2011 aveva previsto tutto

Nel 2011 l’Unione Europea ha commissionato la creazione di un fumetto, intitolato “INFECTED”, pubblicato nel sito ufficiale della UE il 31 gennaio 2012. Il fumetto descrive una storia per molti versi analoga a quella che stiamo vivendo oggi riguardo al Covid-19. Qui il collegamento all’Ufficio Pubblicazioni della UE in cui è visibile e scaricabile il fumetto (PDF in inglese).

La storia narra di un personaggio proveniente dal futuro. Appare in un laboratorio P4 cinese, in cui è in corso una visita di alcuni scienziati. Il misterioso personaggio parla loro di una tremenda pandemia che si verificherà in futuro. Dice loro cosa fare e salva uno di loro, che viene contagiato da un graffio di scimmia, diventando in tal guisa il paziente zero, da cui parte la pandemia.

Nella narrazione troviamo tutto: dal passaggio del virus dall'animale all’uomo, al mercato indicato quale fonte probabile di diffusione del virus, agli aerei additati come mezzo di diffusione internazionale, al distanziamento sociale con l’autoisolamento del paziente zero della storia, fino al progetto di ‘one health’ globale a cui mira la UE. Ovviamente, sono solo coincidenze, ci mancherebbe. Però qualche riflessione va pur fatta anche sulle coincidenze.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).