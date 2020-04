Coronavirus, vige lo Stato “d’eccezione”: sospesa la democrazia

Forse la cosa, come usa dire, sta sfuggendo di mano. O già l’ha fatto. Forse la giusta lotta contro il virus è degenerata: ed è diventata, senza che ce ne accorgessimo (e anzi con il nostro più o meno responsabile consenso), qualcosa di grave. Che dovrebbe allarmarci. L’ho detto e lo ridico, onde evitare equivoci: il Coronavirus è una cosa seria e bisogna essere grati ai medici e agli infermieri in prima linea. Altra cosa, però, è lo stato di polizia che ormai – inutile negarlo – s’è instaurato nel Paese. Una situazione che, a tratti, sembra purtroppo ricordare il Cile degli anni Settanta, quello di Pinochet.

Stiamo esagerando? Sarebbe bello fosse solo un’esagerazione, in effetti: i sogni di un visionario, avrebbe detto Kant. Ma, purtroppo, sembra che non sia così. Non si può uscire di casa: la libertà di movimento è sospesa, pur essendo riconosciuta dalla Costituzione. Non v’è più spazio pubblico, possibile socialità, ammesso diritto di riunione e di assemblea. Come se non bastasse, un uomo solo decide per tutti, in non rari casi senza che il Parlamento neppure sia interpellato. I droni vi controllano, come nella peggiore distopia. I cellulari presto avranno la “app” che vi traccerà: ci sta già lavorando la task force capitanata da Colao, il top manager che ha sempre tutelato gli interessi del capitale e ora dovrebbe tutelare – mirabile conversione! – quelli dello Stato italiano.

E che per inciso non ha perso occasione per chiarire la propria visione, ricordando che la UE ha gestito bene la crisi della Grecia.... Ecco, le task force. Sono un capitolo a sé. Una task force contro le fake news, per somministrare cicuta e roghi a chi sarà ritenuto colpevole di violare i dettami del nuovo ministero della verità. Una task force capitanata da persone super partes e certo non sospettabili di alcuna ideologia, figuriamoci, come David Puente di Open e Riccardo Luna del rotocalco turbomondialista La Repubblica. Un’altra task force per la ripartenza economica del Paese, ovviamente non votata da nessuno: si dice anch’essa neutra ed è guidata da un top manager tanto liberista da far apparire quasi socialisti perfino Reagan e la Thatcher: una task force neutra e tecnica, nel senso di tecnicamente liberista e neutralmente allineata al verbo unico europeisticamente corretto.

E poi, delizia del genere umano, v’è lo scudo penale che il governo si è già garantito: giusto per chiarire quanto sia alto il grado di consapevolezza del proprio retto agire. È a tutti gli effetti uno scudo penale per non dover rispondere a nessuno, in futuro, del proprio agire. Forse nemmeno Pinochet aveva pensato a tanto, in effetti. E poi, lasciatemi dire, non vanno obliati o anche solo trascurati i molteplici episodi di violenza psicologica costante ai danni dei cittadini: che, oltre a sentirsi fiaccare il morale dalla squadra degli esperti arruolati dalla società dello spettacolo, si sentono trattare da delinquenti non appena escano di casa, magari – lo so per certo, fidatevi – se portano alla figlia i pannolini per la nipotina di pochi mesi. Allora, vi piace questa democratica Italia ai tempi del liberismo? Questo “stato d’eccezione” serve a combattere il virus, ecco la risposta: già, in nome della lotta al virus tutto è giustificabile. Sarebbe davvero da dire che, per chi comanda, tale virus è una manna piovuta dal cielo: se non vi fosse, quasi bisognerebbe inventarlo!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).