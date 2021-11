Covid, emergenza sanitaria infinita: libertà e diritti civili a rischio

Covid, emergenza sanitaria infinita: arriveranno a violare anche il domicilio dei cittadini

Voglio sollevare la seguente questione: se, come pare evidente, per il Leviatano tecnosanitario non v'è diritto che non possa essere revocato, se si tratta di proteggere la vita in pericolo per l'emergenza, cosa vieta di pensare che prossimamente si giungerà a violare il domicilio dei cittadini?

Se, come potranno pur dire, anche ciò servirà a sconfiggere il nemico invisibile, in che modo mai ci si potrà opporre? Richiamandosi alla Costituzione, dirà qualcuno: ma se bastasse il richiamo alla Costituzione, non sarebbero giunti a limitare la libertà di assemblea, di spostamento e di lavoro. La verità è che si è presa una china pericolosissima: nessun diritto è più al sicuro, perché ogni diritto può essere rimosso, a patto che ciò avvenga in funzione delle ragioni della salute.

L'innalzamento del diritto alla salute a unico diritto comporta, per ciò stesso, la possibile messa in congedo di tutti gli altri, secondo quella che Carl Schmitt avrebbe chiamato "la tirannia dei valori" e che noi oggi potremmo appellare "la tirannia del diritto alla salute".

Naturale, poi, che possa sorgere la legittima domanda: è l'emergenza che ha bisogno della limitazione dei diritti o è ormai la limitazione dei diritti che, per compiersi, legittimarsi e durare necessita dello stato d'emergenza? I diritti - si dice - saranno restituiti allorché l'emergenza sarà finita: il guaio, però, è che l'emergenza non finirà, dacché essa è la nuova normalità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).