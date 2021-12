Covid, l'Italia? Laboratorio del capitalismo terapeutico su scala planetaria

La trasformazione dell'Italia

Adesso anche Angela Merkel celebra l'Italia come punto di riferimento imprescindibile. Insomma, la Germania che negli ultimi lustri aveva ridicolizzato, schernito e umiliato l'Italia, adesso addirittura la celebra come modello di riferimento, assumendo come paradigma l'euroinomane di Bruxelles Mario Draghi e la gestione repressiva dell'emergenza epidemica.

Addirittura, la Germania imita l'Italia per quel che riguarda la nomina di un militare per la gestione dell'emergenza. Non ce ne stupiamo, invero: l'abbiamo detto più volte, l'Italia figura attualmente come il laboratorio avanguardistico di produzione dei nuovi assetti sociali, politici ed economici del capitalismo terapeutico su scala planetaria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).