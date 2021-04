Covid, i lavoratori non ce la fanno più: basta lockdown

Tutti a parlare dello sciamano a Roma pur di non dover affrontare la questione reale della sofferenza atroce dei lavoratori. Che la figura dello sciamano sia palesemente ridicola, va da sé. Ma è imperdonabile più che ridicolo il fatto che la si usi a pretesto per non affrontare nemmeno tangenzialmente le ragioni sacrosante dei Lavoratori che erano ieri a Roma e che non chiedono altro che di poter tornare a lavorare senza continuare a subire lockdown assassini e altre demenziali misure del regime terapeutico. Sicuramente anche ai tempi della Rivoluzione francese vi sarà stato qualche cane da guardia del potere costituito che, anziché parlare delle sofferenze che avevano portato il popolo a scendere in piazza e a chiedere giustizia, raccontava il pittoresco modo di fare o di vestire di qualche singolo rivoluzionario. I cani da guardia del potere ci sono sempre stati e sempre ci saranno, con guinzaglio più o meno lungo. Del resto, per poter campare, suddetti pennivendoli al guinzaglio del potere debbono quotidianamente produrre materiale che il potere acquisti e che, dunque, sia a sostegno del potere stesso. Intanto anche il sindacato della polizia ha smascherato la patetica e squallida narrazione del governo contro le manifestazioni di "io apro". Cosa vi aspettate, del resto, da un governo capitanato da un banchiere, al cui cospetto si sono inginocchiati pressoché tutti i partiti?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).