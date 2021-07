Covid, locali chiusi e coprifuoco: il ritorno alla fase 1 permanente

Mentre le masse teledipendenti e tecnonarcotizzate sono quotidianamente distratte dallo spettacolo mediatico permanente, è sorprendente e incontenibile l'avanzata del nuovo ordine terapeutico su scala planetaria. Tra i tanti casi degni di nota, basti qui considerare anche solo en passant quello spagnuolo.

Su "El Pais", e in Italia su "ilfattoquotidiano", viene in questi giorni data puntuale notizia del fatto che la Spagna sta già tornando a misure più stringenti anche nella cornice di questa "fase due". In particolare, apprendiamo che l'area della Catalogna si avvia alla chiusura dei locali pubblici la sera e, secondo quanto espresso dal comitato tecnico-scientifico iberico, sta seriamente prendendo in considerazione l'opzione del ritorno al coprifuoco. Insomma, sbagliano anche quest'anno quelli che scambiano il momentaneo allentamento delle misure emergenziali per la fine dell'emergenza in quanto tale.

Le tesi che ho più volte formulato trovano, purtroppo, ancora una volta la loro triste conferma: anzitutto, la tesi della pandemia del rocchetto o dello yo-yo che dir si voglia, secondo la quale l'emergenza procede secondo il ritmo della alternanza tra fasi uno e fasi due, creando l'illusione di una possibile cessazione dell'emergenza stessa e, insieme, addossando sempre di nuovo la responsabilità del ritorno alle misure più stringenti alla popolazione irresponsabile e poco rigorosa nel seguire le norme del terapeuticamente corretto.