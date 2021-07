Covid, mascherina obbligatoria per 5 anni: l'uniforme del potere sanitario

Si può fare tutto con la mascherina, perfino l'attività fisica in palestra. Così suggerisce il noto rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e ultimamente anche del nuovo ordine iatrocratico. E lo fa mostrando l'immagine, a tutta pagina sul proprio profilo Instagram ufficiale, di una ragazza intenta ad allenarsi con zelo in palestra, esibendo il proprio volto coperto dalla nuova uniforme del regime terapeutico.

E io senza ambagi vi domando in modo diretto e senza troppe mediazioni di cortesia: e voi perché mai vorreste togliervi il fetido cencio dal volto, ribaldi che non siete altro? Perché mai vi rifiutate di coprirvi la faccia con la nuova uniforme del regime tecnosanitario? Perché seguitate a opporvi alle ingiunzioni del nuovo potere e agli automatismi irriflessi di un gregge che in maniera acefala accetta tutto quello che gli viene imposto dalla fabbrica della manipolazione organizzata?

Con buona pace di quanti ancora superficialmente ritengono che tutto ciò che sta accadendo, compreso l'obbligo della mascherina, sia semplicemente una scocciatura passeggera legata all'emergenza, giova rammentare che, come segnalato prontamente da "Il Messaggero", il governo britannico già progetta di rendere obbligatorio il dispositivo protettivo che copre il volto per i prossimi cinque anni.

Il sogno del potere, da sempre, è di disporre di una batteria di manichini senz'anima, pronti cadavericamente a obbedire senza esitazione, quand'anche si tratti delle prescrizioni più surreali o addirittura demenziali: per questo, i sudditi ideali del nuovo, squallido e infame regime terapeutico che si è venuto istituendo su scala planetaria sono le pecore salmodianti, belanti e terrorizzate che ubbidiscono automaticamente anche agli ordini più demenziali, come appunto fare attività fisica con il volto coperto dal fetido cencio o, ancora, camminare da soli per strada occultando il proprio viso con la tetra uniforme del potere.

L'immagine che meglio restituisce l'idea dei nuovi sudditi passivi e terrorizzati è appunto quella del gregge delle pecore senza più traccia di dignità. Chi si piega a queste ingiunzioni demenziali è connivente, un patetico servo del Leviatano terapeutico, che presto o tardi dovrà rendere conto a sé e agli altri del proprio agire.

Che cosa racconteranno ai propri figli e ai propri nipoti le pecore che ora si coprono il volto per strada e rinunciano agli affetti? Diranno che, poiché vi era il virus, era lecito nascondere il volto, rinunciare al vivere civile, abbandonare ogni legame sociale, piegarsi al nuovo potere repressivo dell'ordine sanitario? Quanti saranno alla fine quelli che, proprio come i pochi gloriosi docenti che rifiutarono la tessera del partito di regime negli anni Venti, non accetteranno tutte le squallide norme dell'ordine terapeutico? Uomini e no, per riprendere il celeberrimo titolo dell'opera di Elio Vittorini.

Deve essere chiaro, come più volte ho provato a sottolineare, la funzione precipua della mascherina non è di ordine medico e protettivo: la sua è invece una funzione principalmente politica; la funzione di "segnale", come apertamente si lasciò scappare un protagonista del nuovo ordine terapeuticamente corretto.

In particolare, un "segnale" che mostra come tutti abbiamo l'uniforme e ci riconosciamo in quanto sudditi del nuovo potere; rivela che tutti siamo potenzialmente malati e quindi sottomessi al nuovo regime terapeutico; mostra, ancora, come l'emergenza non sia finita e anzi verosimilmente sia potenzialmente infinita; indica, poi, la disumanizzazione dei rapporti umani, terribilmente espressa dalla sparizione dei volti, ossia del tratto specifico che contraddistingue, a livello fisico, l'uomo dall'animale che solo ha il muso.

Insomma, la partita che si gioca intorno alla coazione all'uso della mascherina è di primaria importanza per i gendarmi del nuovo Leviatano tecnosanitario, che non per caso stanno spendendo ogni energia per far sì che l'uniforme del potere venga accettata da tutti, sempre e comunque in ogni contesto; e ciò quand'anche sia provato scientificamente che all'aperto la mascherina non ha alcuna valenza protettiva.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).