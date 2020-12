Covid, il virus è schierato con il potere. L'avete notato?

"Rallenta il calo dei contagi e in 10 regioni i casi aumentano" ("La Repubblica"). Chiaro, sennò come giustificano le feste in zona rossa. E voi ovviamente li state pure a sentire e vi attenete con religiosa devozione ai loro dpcm liberticidi, infami e indegni di una democrazia. Il virus, quale che sia la sua reale provenienza (che forse mai potremo effettivamente sapere), è puntualmente schierato con il potere e con il suo tableau de bord, l'avete notato?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).