Crisi di governo, destra e sinistra: un'alternanza senza alternative

Se non altro, ora è chiara e inconfutabile la tesi che vado sostenendo già da tempo: destra bluette e sinistra fucsia rappresentano un'alternanza senza alternative, atta solo a garantire, occultandolo dietro un finto pluralismo, il dominio assoluto e incontrastato del liberismo. Con la vicenda di Mario Draghi, il quadro è completato: destra e sinistra sono ora unite sotto il segno del liberismo finanziario e globalista. L'aquila liberista, con la testa di Mario Draghi, volteggia sicura grazie al supporto dell'ala destra e dell'ala sinistra. Si compie così, in forma tragica e al tempo stesso comica, il teorema fondamentale del neoliberismo: there is no alternative. E l'alternativa, ove appaia esistere, è semplicemente illusoria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).