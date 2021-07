De Donno, eroe della medicina democratica che non piaceva ai potenti D. FUSARO

È morto ieri il Dott. De Donno, il primo a usare in Italia, nel 2020, le cure al plasma iperimmune contro il Coronavirus. Si è trattato di suicidio, secondo le fonti ufficiali dei professionisti dell'informazione. Addio, eroe.

Hai nobilitato la medicina nel tempo del suo più buio degrado ideologico, opponendoti alla medicina asservita al potere dei giganti del capitale. Hai difeso la medicina democratica, del popolo e per il popolo. E sapevi bene che ai potenti non sarebbe piaciuto...

Riposa in pace, eroe. Continueremo a lottare, anche per te, in difesa della democrazia e della libertà, contro l'interesse dei pochi che comandano a nocumento dei più.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).