De Luca e il lockdown? Categorie di lavoratori moriranno. E l'esercito...

De Luca: "A quota mille positivi al giorno sarà lockdown". E l'esercito secondo voi a che serve? Mica per le mascherine. Serve per reprimere chi si opporrà, per sopravvivere, al lockdown. Alludo a quelle categorie che vivono del loro lavoro e che verranno uccise dal lockdown. Preparatevi, è solo l'inizio. E l'esercito dovrà davvero intervenire probabilmente e purtroppo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).