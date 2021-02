Draghi, un "governo tecnico" contro le classi popolari e a favore dei mercati

La stoltezza di coloro i quali guardano con entusiasmo o comunque con interesse e speranza a Mario Draghi è la stessa, sottolineo la stessa, di coloro che analogamente guardavano a Mario Monti nel 2011. Sarebbe inutile e pleonastico rammemorare che cosa è stato realmente il governo di Mario Monti per l'Italia e per gli italiani. Analogamente mi pare fin da ora inutile e pleonastico chiarire che cosa sarà il governo di Mario Draghi per l'Italia e per gli italiani. Intelligenti pauca, dicevano i latini. Chi non è in grado di capire, merita di subire tutte le conseguenze che necessariamente deriveranno dall'esperienza del governo tecnico che si sta rapidamente costituendo. Basti sottolineare che tutti i governi tecnici, proprio perché svincolati in ogni modo dalla sovranità popolare, procedono puntualmente in netto contrasto con quest'ultima. E lo fanno attuando manovre che sempre vanno contro l'interesse delle classi popolari e a beneficio dei mercati e delle loro classi di riferimento. Si scrive "governo tecnico", si legge giunta militare economica imposta dalla classe dominante.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).