Élite in ville, senza mascherina e distanziate dalle plebi. Cosa c’è in palio

Molti, con una certa dose di ingenuità, pensano che lo scopo ultimo del regime terapeutico sia iniettare un fantomatico vaccino nelle vene dei sudditi. Non hanno capito che, invero, la posta in palio è un'altra, assai più grande e profonda: la rimodulazione integrale del nostro modo di vivere e di pensare, la riorganizzazione verticistica e autoritaria dei rapporti di forza, la ridefinizione in termini sempre più asimmetrici della società. Plebi in mascherina e tenute sotto controllo mediante il divieto di assembramento e il distanziamento sociale, da una parte. Élites in ville patrizie, senza mascherina e ben distanziate da suddette plebi, dall'altra.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).