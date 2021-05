Franco Battiato, un grande poeta preso di mira dai pedagoghi del globalismo

Abbiamo perso Franco Battiato. Se ne va un gigante della musica e della poesia, che segnava con la sua arte una feconda dissonanza rispetto al nuovo musicalmente corretto che canta rigorosamente in inglese, a distanza di sicurezza da ogni significato compiuto e da ogni qualsivoglia spirito critico. Con Battiato, se ne va un altro pezzo della storia della musica italiana, un altro gigante che, con la sua opera, non smetteva di segnalare lo iato tra la musica poetata e i rumori contemporanei.

Non stupisce che i fautori del pensiero unico politicamente corretto e i pedagoghi del globalismo mercatista avessero senza pudore preso di mira i testi di Battiato, così densi di un significato che, senza lasciarsi riassorbire dal nichilismo della civiltà dei mercati, sapeva all’occorrenza sferzarla spietatamente, mettendone in luce le contraddizioni più intime come quelle più macroscopiche. Tutti ricordano la patetica polemica di una delle tante vestali del pensiero unico arcobalenizzato, che nel 2020 si scagliò pubblicamente contro i testi del cantautore siciliano.

La gretta civiltà dei mercati deve sporcare e infangare tutto ciò che osi volare alto e mostrarne la miseria: il mondo contemporaneo – parafrasando Marx – lascia insoddisfatti, e dove appare soddisfatto di sé, non può che essere volgare. Del resto, si sa: quanto più ci si innalza in volo, tanto più si appare piccoli a coloro i quali volare non possono. Molto è stato detto, si dice e ancora si dirà della musica di Battiato. Perché, con le parole di Hoelderlin, quel che resta, lo fondano i poeti.

E Battiato poeta era: la sua era musica poetata o, se preferite, poesia musicata, ove concetto e sentimento, filosofia e arte si incontravano mirabilmente. Per parte mia, voglio ricordarlo con questi versi immortali, che ci ricordano in forma indelebile la grandezza di Battiato e la pochezza del tempo in cui viviamo, auspicabilmente non come ergastolani:

"Povera patria

Schiacciata dagli abusi del potere

Di gente infame, che non sa cos'è il pudore

Si credono potenti e gli va bene quello che fanno

E tutto gli appartiene

Tra i governanti

Quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese devastato dal dolore

Ma non vi danno un po' di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore?

Non cambierà, non cambierà

No cambierà, forse cambierà".

(F. Battiato)

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).