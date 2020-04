Giuseppe Conte, l'Ue e il Mes: il premier è "Uno, nessuno e centomila"

Se volessimo decifrare la personalità politica del Presidente Giuseppe Conte, dovremmo verosimilmente rivolgerci soprattutto a Pirandello per afferrarla. Al Pirandello di “Uno, nessuno e centomila”, in particolare. Quello che mostra che l’io non è se non la successione delle maschere cangianti che assume. Probabilmente senza fare riferimento a Pirandello, Trump cinguettò in rete, l’estate del 2019, appellandolo Giuseppi Conti: il plurale, forse, non era un errore. Sì, perché di Giuseppi ve ne sono molteplici. Forse centomila. Sicuramente più di uno.

V’è l’avvocato gialloverde del popolo, che si batte (2018) contro gli euroinomani delle brume di Bruxelles. E v’è, poi, l’avvocato giallofucsia dei mercati, che con vigore lotta contro gli interessi delle classi nazionali-popolari che pure, quando la tonalità era ancora gialloverde, aveva difeso in ogni modo. V’è, poi, il Giuseppi che apertamente riconosce coram populo (20.3.2020) che l’Italia dovrà ricorrere al MES. E lo riconosce pure, in un’intervista al “Financial Times” (19.3.2020): “l’Europa usi il Mes per l’emergenza coronavirus”. V’è, ancora, il Conte che si oppone con forza e decisione al MES, asserendo che l’Italia non lo accetta e che invece sono da preferirsi gli eurobond. Se si volesse rimanere nel campo letterario, per rendere ragione della pluralità che abita la personalità politica di Conte si potrebbe fare fecondamente riferimento al “visconte dimezzato” di Calvino: la parte buona di Conte difende il popolo e lotta contro il Mes, quella cattiva fa, ovviamente, l’opposto. E rende per ciò stesso imprevedibile, imponderabile e imperscrutabile il suo agire politico. Per questa volta, all’Italia è andata bene: il pericolo MES è scampato. Deo gratias.

Ma non cantiamo vittoria: la parte cattiva del visconte dimezzato è pronta a riemergere, per negare attivamente l’operato di quella opposta. Intanto, quale che sia la parte del visconte dominante o il personaggio egemonico tra i centomila, una cosa è certa: la “potenza di fuoco” dei 400 miliardi di euro è una potenza che se sarà davvero di fuoco, ciò dipenderà dal fatto che saprà bruciare come solo i debiti sanno fare: si tratta, infatti, di nuovi debiti per le aziende italiane, già provate. Debiti che, certo, permetteranno loro di sopravvivere nelle prossime settimane, incatenandole però nei ceppi funesti del debito usuraio. Con il quale dovranno confrontarsi domani, quando l’emergenza sarà finita e il debito andrà onorato.