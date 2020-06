Governo giallofucsia lavora contro le rivolte sociali. Un nuovo lockdown pare la soluzione migliore

Così ha detto lo scudiero giallofucsia Gualtieri: "Stiamo lavorando per evitare rivolte sociali in autunno". Si badi: non stanno lavorando per la ripresa, per i lavoratori, per i ceti medi sofferenti. No. Lavorano per evitare le rivolte, come farebbe un qualsiasi regime sudamericano. Il ritorno del virus e il nuovo lockdown paiono essere la soluzione migliore per evitare le rivolte...

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).