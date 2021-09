Green Pass, il lasciapassare per i sudditi del capitalismo terapeutico

Finestra di Overton, o del far diventare l'inimmaginabile prima plausibile, poi buono, infine inevitabile. Così è accaduto con l'infame tessera verde, la cui funzione è di escludere chi non giuri fedeltà al Leviatano tecnosanitario e di mutare i tesserati in sudditi sorvegliati biopoliticamente in forma totalitaria. Nei prossimi giorni l'infame tessera verde (il "super Green Pass", come lo appellano con ridicola formula) verrà estesa anche al privato. Come volevasi dimostrare, non si torna indietro e, anzi, si potenzia questa pratica abominevole: l'infame tessera verde è il nuovo lasciapassare sanitario per i sudditi del capitalismo terapeutico, che dovranno fare - come le macchine - upgrade continui con sempre nuove benedizioni. Lo diceva bene Ivan Illich nel suo "Nemesi medica": la medicalizzazione totale della società, e dunque la trasformazione dei sani in malati, fa parte delle tendenze dell'impadronimento capitalistico dell'intera vita.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).