Green Pass obbligatorio, alternativa allettante: benedizione o campare d'aria

E ora arriva l'infame-super-tessera-verde. In sostanza, dal 15 ottobre, se non prendete la super tessera infame del partito del grande reset, non potete più lavorare. Ma tranquilli: non vi stanno obbligando a farvi benedire col siero sempre laudando in saecula saeculorum. Vi stanno solo proponendo l'allettante alternativa tra farvi benedire, conquistando l'agognata tessera infame color verde, o campare d'aria, senza più lavorare. E si stupiscono pure se nel Paese qualcuno inizia sommessamente a dirsi contrariato e magari anche a dare segni di insoddisfazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).