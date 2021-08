Green Pass per entrare in ospedale, quindi se non ce l'hai niente cure?

Leggo che l'accesso al pronto soccorso è già, in più ospedali, riservato ai muniti della infame tessera verde. Una pacata riflessione. Se per entrare al pronto soccorso occorre la tessera verde e tu hai urgente bisogno di essere curato e di accedere al pronto soccorso ma non hai la mitica tessera verde, che succede? Sembrerebbe profilarsi il paradosso dei paradossi (e se, come spero, sbaglio, non vedo l'ora di essere smentito): in nome della salute, ti trovi privato del diritto a essere curato? Se - ex hypothesi - hai un infarto ma non hai la tessera verde, vieni lasciato fuori - domando - dal pronto soccorso perché occorre garantire la protezione rispetto al nemico invisibile, che comunque sappiamo diffondersi anche se si è benedetti dal sempre laudando siero?

Le mie, ripeto, sono pacate considerazioni, che more solito spero possano alimentare un pacifico e garbato dibattito aperto e senza dogmi. Gli stessi che vi chiedono di essere responsabili e di accettare le più surreali norme emergenziali del Leviatano tecno-sanitario sono quelli che, in tempi di lockdown, giudicavano "inessenziali" le vostre attività e il vostro lavoro, condannandovi alla miseria e all'assenza di ogni supporto. Non cadete nel tranello: i pretoriani del neoliberismo sans frontières lottano contro ogni forma di solidarietà e di responsabilità, tanto più fortemente quanto più le invocano e le celebrano a parole. Tra i loro obiettivi inconfessabili vi è l'annientamento di ogni legame sociale, la distruzione della comunità e la produzione di una lotta di tutti contro tutti che rispecchi le logiche illogiche del mercato.

Negozianti e ristoratori pensano talvolta che la tessera verde sia stata ideata per permettere loro di tornare a lavorare. Non sempre capiscono, purtroppo, che è stata fatta invece anche per portarli alla rovina definitiva: se fanno rispettare l'abominevole discriminazione prevista dalla tessera verde, in molti casi falliscono per assenza o presenza limitata di clienti; se non la fanno rispettare, in molti casi falliscono per chiusura e multe previste dal nuovo Leviatano tecno-sanitaria. Procede dunque con successo e - è il caso di dire - a pieno regime l'opera preordinata di ilottizzazione della società e di annientamento dei ceti medi e delle classi lavoratrici a beneficio dei cinici apolidi del capitale senza frontiere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).