Il volta faccia dei sessantottini: dalla rivoluzione al "regime terapeutico"

I sessantottini di una volta, che predicavano la trasgressione e il "tutto e subito", sono ora in prima linea a chiedere sacrifici e rinunzie in nome del regime terapeutico. I sessantottini restano la più sciagurata generazione della civiltà umana dai sumeri a oggi, come bene disse Costanzo Preve nel suo splendido libro "L'alba del Sessantotto". Vi è chiaro ormai che con numeri e dati gestiti ad hoc si baloccano con voi come il gatto con il topo? Allora, vi piace farvi prendere in giro ogni giorno, farvi umiliare senza pietà e vedervi negate sempre più libertà?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).