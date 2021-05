Immigrazione di massa, umanitarismo? No, sfruttamento capitalistico calcolato

Leggo che l'inchiesta su Carola Rackete è stata archiviata. Colgo l'occasione per svolgere alcune considerazioni generali sul tema dell'immigrazione di massa. Come non mi stanco di ripetere da anni, dietro l'immigrazione di massa e il suo umanitarismo di facciata si nasconde un clamoroso processo di sfruttamento capitalistico di manodopera "prelevata", per impiegare un eufemismo, dall'Africa.

È la nuova figura del colonialismo occidentale, che attira in Occidente braccia a basso costo da sfruttare e grazie alle quali abbassare in generale i costi della forza lavoro. Un tempo il capitale faceva razzia di schiavi e li vendeva nelle Americhe. Poi venne il tempo del colonialismo predatorio nei territori africani.

Ora, come dicevo, siamo alla nuova figura del colonialismo: si sfruttano senza pietà i territori africani, si destabilizzano i loro governi come accadde in Libia, e infine si finge di accogliere la popolazione condannata allo sradicamento e alla migrazione. Come più volte ho ribadito, il nemico non è chi migra, ma chi costringe i popoli a migrare; non è il disperato, ma chi getta i popoli nella disperazione.

Le mie parole, lo so bene, sono irricevibili per ora, proprio come lo erano al tempo quelle di chi condannava lo schiavismo e il colonialismo vecchia maniera. Del resto, a rendere il quadro più complicato vi è la numerosa schiera degli inqualificabili soggetti che riversano sui migranti il loro odio xenofobo.

Per quel che riguarda Carola Rackete, non ho dubbi che ella agisca con le migliori intenzioni e mossa dai più alti ideali. Ciò, tuttavia, non cambia di una virgola la situazione generale legata allo sfruttamento dell'immigrazione; sfruttamento che, ovviamente, può efficacemente far leva sulla narrazione dominante, che usa impunemente termini nobili come accoglienza e integrazione per giustificare i processi di cui dicevo.

Prova ne è, oltretutto, che, una volta che i migranti siano giunti in un modo o nell'altro in Occidente, essi figurano sempre solo come "risorse": la risorsa, come sanno anche i bambini, è ciò che non ha valore in sé, ma sempre solo in relazione a chi la utilizza. Sbaglia allora chi critica l'immigrazione di massa e accetta il capitale, proprio come sbaglia chi critica il capitale e accetta l'immigrazione di massa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).