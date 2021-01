Lockdown, noi in casa come appestati. Loro a Sanremo come se nulla fosse

Noi, chiusi in casa per i prossimi anni di lockdown, come plebi appestate. Loro, a Sanremo, come se nulla fosse, come se mai alcuna epidemia vi fosse stata, "direttori clamorosi, ereditieri, cardinali e figli di tutti questi potenti" (cit.). Non si tratta di impedire lo svolgimento di Sanremo, si badi. Ma di porre fine ai lockdown e alle demenziali misure biopolitiche per tutti, non solo per Sanremo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).