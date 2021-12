Mascherina all'aperto, simbolo dell'alienazione e uniforme dei sudditi

Per l'austero virologo Fabrizio Pregliasco, "reintrodurre l'obbligo di mascherina all'aperto ovunque è un modo per rilanciare in modo simbolico importante quella che è la problematica del rischio e l'incremento dei contagi da Covid-19" ("Adnkronos"). Come ho provato a spiegare in "Golpe globale. Capitalismo terapeutico e grande reset", non deve essere trascurata la funzione simbolica, che peraltro è ammessa dalla stessa tribù medico-scientifica.

La mascherina all'aperto serve anzitutto a segnalare a tutti ea ciascuno che vi ha una situazione di pericolo, che l'emergenza non è venuta meno, che l'altro è non un amico ma un potenziale appestato da cui prendere le distanze. Inoltre, con le mascherine spariscono i volti, cioè le relazioni possibili. Infine, non si dimentichi che la mascherina svolge anche la parte dell'uniforme che il potere richiede ai sudditi, come sempre è stato con i regimi del 900.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).