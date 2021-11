No Green Pass Milano, dobbiamo riconquistare la nostra libertà

No Green Pass Milano, le persone devono riconquistare i loro diritti e la loro libertà

Migliaia di persone sabato a Milano per dire no alla infame tessera verde e al terrifico Leviatano tecnosanitario. Come previsto, sempre più persone si stanno svegliando dal lockdown cognitivo, cosicché la reazione del potere diverrà ogni giorno più repressiva, sul modello di quel che abbiamo visto recentemente increduli a Trieste. Le libertà e i diritti sequestrati non verranno restituiti come se nulla fosse accaduto: andranno riconquistati uno dopo l'altro. In modo pacifico ma risoluto.

