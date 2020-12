Papa Francesco e il vangelo secondo Soros: attacca i ceti medi, non i padroni

"La proprietà privata non è intoccabile", dice Bergoglio rivolto di fatto ai ceti medi e ai precari, mica ai signori ecommerce e ai padroni delle multinazionali. Il teorema infatti non vale per i padroni e ovviamente nemmeno per il Vaticano. Vale invece per le plebi, giusto per legittimare il furto che ad opera dei padroni subiscono i ceti medi e le classi lavoratrici. Il Vangelo secondo Soros.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).