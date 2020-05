Porteranno via i vostri risparmi sudati. E la chiamano giustizia sociale...

"In Italia c'è un grande risparmio privato" (Giuseppe Conte, 16.5.2020). E un grande debito pubblico. Sicché occorre - ci stanno ancora una volta suggerendo questo - prendere dal risparmio privato per sanare il debito pubblico. Vi impediscono di lavorare, non vi danno di che vivere, vi tassano e presto vi porteranno via anche i vostri sudati risparmi. E gli sciocchi pensano sia giustizia sociale portare via i risparmi di chi onestamente paga le tasse e lavora. Giustizia sarebbe tassare chi come i colossi e-commerce, multinazionali e finanziari è evasore a norma di legge.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).