Ristoratori,nessun rispetto per il lavoro se la risposta è "cambiate mestiere"

Ristoratori in difficoltà? Sofferenza per i ristoranti per via dell'emergenza Covid-19? Ecco la risposta del ministro: cambiate mestiere. Dà bene l'idea del rispetto per il lavoro e per i lavoratori da parte di questo governo giallofucsia di maggiordomi del padronato finanziario globalista, messi lì con il preciso scopo di massacrare i lavoratori e i ceti medi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).