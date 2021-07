Berlusconi come Mourinho: sogna il "triplete" grazie alla Rai

Berlusconi tenta il colpaccio mentre Draghi ha dato mandato ai suoi fidati consiglieri (uno in particolare...) di trattare con i partiti per accontentarli a colpi di nomine e sminare il percorso per la nomina della Soldi in Vigilanza Rai. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi c'è stato il via libera del Consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Marinella Soldi come presidente di viale Mazzini. Il Cda, riunitosi dopo l'ok ricevuto dall'assemblea degli azionisti, ha confermato quindi l'indicazione del governo con 5 voti a favore e un astenuto, quello di Riccardo Laganà. La palla ora passerà nelle mani della Commissione parlamentare di Vigilanza convocata a palazzo San Mancuto per mercoledì mattina alle 8. Sarà infatti il Parlamento a mettere la parola definitiva sulla Soldi che però al momento non raccoglie abbastanza voti per essere "nominata". Sulla Soldi pesa non soltanto l'insoddisfazione (eufemismo) di Fratelli d'Italia per essere rimasta fuori dalla partita dei consiglieri di nomina parlamentare ma anche quella di Forza Italia che vede nell'ex Discovery una figura poco di garanzia e spostata troppo a sinistra. Inoltre anche in casa M5S potrebbero emergere defezioni grazie al silenzio dell'urna, essendo in Vigilanza il voto segreto. L'unico che si sta dando da fare per far passare il nome proposto da Mario Draghi è il leghista Matteo Salvini. Che fare dunque? In caso di bocciatura la nomina tornerebbe in Consiglio di amministrazione, dove Gianni Letta non aspetta altro per far eleggere alla presidenza Simona Agnes, sostenuta proprio da Forza Italia. Un colpaccio per Silvione Berlusconi che si ritroverebbe in una botta sola il presidente della Vigilanza, il sottosegretario all'editoria, Giuseppe Moles, e anche il Presidente della RAI: un vero e proprio "triplete".

Intanto, Mario Draghi ha dato mandato ai suoi fedelissimi di trattare con i partiti per cercare di sminare la situazione e riportare le segreterie politiche "ribelli" a più miti consigli. Per questo si starebbe valutando di portate Giampaolo Rossi alla Direzione Generale di viale Mazzini insieme a Del Brocco (il cui posto a Rai Cinema verrebbe preso da Silvia Calandrelli, amica personale dell'Ad Fuortes) dando Rai 1 a Ciannammea (gradito alla Lega) e lasciando ai 5 Stelle il Tg1 con Carboni o più probabilmente con Giuseppina Paterniti. La quadratura del cerchio però potrebbe non essere così facile da trovare per Fuortes e palazzo Chigi. Perché in pista per il Tg1 c'è anche Gennaro Sangiuliano così come per Rai Uno continua a circolare il nome di Mario Orfeo molto stimato anche in casa grillina, zona Luigi Di Maio. A Rai 2 se Ludovico Di Meo non dovesse restare sono in grande ascesa i nomi di Mellone e Corsini. Al posto di Franco Di Mare alla direzione di Rai Tre potrebbe approdare Antonio Di Bella, nomina che non dispiacerebbe nemmeno ai 5 Stelle. Per il TG3, si fa il nome di Simona Sala gradita sia al PD che ai 5 Stelle. Il centrodestra, invece, guarda anche a Rai News 24 attualmente diretta da Andrea Vianello: anche in questo caso si è già scatenato il totonomi e la Lega ha già in serbo un nome "top secret". A Raisport potrebbe arrivare Pacchetti (attualemnte vice direttore Tgr) se non dovesse rimanere Bulbarelli. Insomma, le trattative sono già in corso. Con la "benedizione" di Mario Draghi.