Gli imitatori di Draghi. L’ombra del trasformismo e il silenzio del Pd

Gli esami non finiscono mai. Dopo le elezioni comunali, scrive il Domani d'Italia, si avvicina la scadenza per il rinnovo dei Consigli provinciali. La riforma Delrio ha trasformato gli enti intermedi in organismi a rappresentanza indiretta, essendo gli eletti il risultato dì un voto riservato ai consiglieri dei comuni facenti parte della provincia. La soluzione si è rivelata infelice dal momento che il debole ruolo una volta esercitato da queste pur nobili e longeve istituzioni, ora ha perduto ulteriormente significato. Poche le risorse attribuite e poche le competenze attivabili sul territorio: più che di una vera riforma, potremmo parlare di una improvvida destrutturazione.

Ciò nondimeno, laddove scatta una competizione elettorale, è fatale che la politica recuperi la sua funzione catalizzatrice. Fingere che il rinnovo degli organi riguardi l’esangue corpo delle province, senza implicazioni di altro genere, è quantomeno poco realistico.

A Viterbo, cuore della Tuscia e quindi non lontano dal Campidoglio, l’iniziativa del leader locale di Azione, Giacomo Barelli, sta assumendo i connotati di un tentativo di assemblaggio di forze per mettere assieme una "maggioranza Ursula", conglomerato di forze ben diverso dall'alleanza che ha portato alla vittoria Roberto Gualtieri nella capitale. L’auspicio di Barelli, infatti, “è che le elezioni provinciali diventino quel laboratorio politico che possa finalmente lanciare sul nostro territorio quella maggioranza ‘Ursula’ che a livello nazionale sostiene il governo Draghi e che, attraverso la rappresentanza in consiglio di tutte le forze che faranno parte di questa coalizione, possa, insieme al presidente che verrà eletto, gestire il fiume di denaro pubblico del Pnrr per garantire anche alla Tuscia di vedere realizzata la promessa di una forte ripartenza dell’economia”.

Eppure Letta, smentendo la Federazione romana, ha fatto presto a occuparsi del caso di Ostia, per cercare evidentemente di mettere un freno alle polemiche sulla formazione della mini-giunta municipale. Bene, ora però non deve girarsi dall’altra parte, e con lui nemmeno il segretario regionale del Pd: si tratta di capire se il ricorso alla “formula Ursula” sia l’orizzonte entro cui si muove la classe dirigente di un partito impegnato a rinnovare se stesso e, quindi, a rinnovare nel complesso la vita politica del Paese.