Il M5s non ha più un capo: altra grana per Conte

Ennesima grana per Giuseppe Conte, scrive ilGiornale.it che deve fare i conti con un altro ostacolo nel percorso di rifondazione del M5S. Non bastava Rousseau a mettersi di traverso: ora anche la decisione della Corte d'appello di Cagliari farà inevitabilmente allungare i tempi per proclamare l'ex premier nuovo leader del Movimento 5 Stelle. I giudici, nell'ambito del procedimento sull'espulsione della consigliera regionale grillina Carla Cuccu, hanno respinto il ricorso presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale. Gli avvocati della Cuccu chiedono ora che i pentastellati procedano alla nomina del nuovo legale rappresentante.

Quindi il Movimento ha un rappresentante legale? "Sì, ce l'ha. E sono io. Indegnamente, ma sono io". A rispondere è Silvio Demurtas, il legale scelto dal tribunale di Cagliari come curatore speciale. In teoria, sostiene, la procura potrebbe chiedergli di fare le convocazioni o di sollecitare Beppe Grillo a organizzare la consultazione. Dunque, se il pm glielo dovesse chiedere, potrebbe convocare l'assemblea degli iscritti per votare l'organo collegiale: "Astrattamente sì, potrebbe chiederlo a Grillo ma anche a me. Questo sempre in teoria, vedremo come si svilupperà la questione".