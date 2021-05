La corsa verso il Colle. "Draghi? In pole, ma non si sa mai..."

Draghi sì, Draghi no. Con il Recovery Plan approvato, scrive ilGiornale.it, l'attenzione del mondo politico si sposta sul successore di Sergio Mattarella e l'elezione del premier al Colle non sembra più l'unica strada percorribile.

“Dopo aver sentito il discorso di Mario Draghi alle Camere, mi sono convinto che cercheranno di tenerlo il più possibile per attuare il Recovery Plan”, spiega a ilGiornale.it Nicola Graziani, cronista dell'Agi e decano dei quirinalisti. “È vero che dal Colle eserciterebbe una certa influenza, ma le decisioni le prenderebbe Palazzo Chigi”, sottolinea Graziani, sempre più convinto che l'attuale premier voglia restare “nella stanza dei bottoni”. Ed è altrettanto vero che, soprattutto nel campo del centrosinistra, ci sono tante personalità che, da tempo, ambiscono a salire al Colle, primo tra tutti Romano Prodi. Lui, nelle interviste ufficiali, smentisce affermando di “non avere l'età”, ossia di essere troppo vecchio. E, in effetti, 82 anni non sono pochi, ma “ci prova in tutti i modi perché è il suo sogno da tanti anni”, ci dice Graziani che esclude l'ipotesi Prodi per tre motivi. Anzitutto “è già stato impallinato ai tempi di Napolitano”. In secondo luogo l'ex premier, in quanto ex leader del campo del centrosinistra, sarebbe, proprio come D'Alema o Franceschini, una figura divisiva che “alla prima occasione avrebbe contro il centrodestra, ora dato intorno al 47%”. Infine, “dentro il Pd non ha più l'appeal di un tempo”. Il deputato Giacomo Portas, leader dei Moderati, deputato dal 2008, ci conferma questa sensazione: “Nulla contro Prodi, ma io voterei Draghi. Sta facendo bene come premier e penso che sarebbe un onore per noi italiani averlo come presidente della Repubblica. Sono nel centrosinistra, ma ragionerò con la mia testa”. Più scettico il senatore di Forza Italia, Lucio Malan che avverte: “Le corse al Quirinale sono sempre accidentate, il risultato non è scontato. Draghi deve fare attenzione a non logorarsi. Se arrivano i risultati che noi tutti ci auguriamo è chiaro che il presidente Draghi diventerà Capo dello Stato, ma non si sa mai”.