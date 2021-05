Lega, Salvini teme il voto all’estero: “Troppi brogli”

Matteo Salvini ha un nuovo nemico, un po’ a sorpresa: il sistema elettorale e in particolar modo il voto degli italiani all’estero, che a detta del leader della Lega porta spesso a dei “brogli”. Durante una conferenza stampa in Senato, il segretario del Carroccio ha infatti spiegato la sua idea di riforma: “L’Italia fuori dall’Italia sarebbe un’altra Regione. Sei milioni di persone troppo spesso dimenticati, di loro ci si ricorda solo quando si è vicino alle elezioni. C’e da rivedere il sistema di elezione dei parlamentari all’estero, che spesso fa rima con truffa e broglio”.

“I nostri parlamentari sono eletti in maniera limpida – ha proseguito Salvini – Ci piacerebbe che fosse così ovunque e comunque. Obiettivo della Lega è eleggere propri rappresentanti ovunque nelle circoscrizioni estere. L’immigrazione a cui ci rivolgiamo sono i figli, i nipoti degli italiani che si meriterebbero di venire a vivere in Italia. Poi penso a chi va all’estero per agevolazione fiscali, ma il nostro sud sarebbe meglio. Sarebbe meglio avere loro che chi arriva con barchini e barconi. Poi penso a un Paese aperto ai turisti e alle attività economiche. Ci sono sei milioni di italiani residenti all’estero spesso dimenticati”.