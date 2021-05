Moderna è finalmente pronto il vaccino anti-varianti

Non è ancora chiaro l'effetto delle varianti sulla campagna vaccinale. In che modo, queste inficino l'efficacia dei vaccini e quale sono le soluzioni, lo spiega Andrea Carfì, responsabile della ricerca sulle malattie infettive e vice Presidente di Moderna "Nei test di laboratorio abbiamo visto che nel sangue delle persone vaccinate gli anticorpi neutralizzanti diminuiscono di sei, anche sette volte nel caso della variante sudafricana, di circa tre volte se vengono misurati sulla variante brasiliana, mentre non ci sono perdite rilevanti rispetto alla mutazione di orgine britannica" ha spiegato il vice Presidente di Moderna.

"Dopo sei mesi -prosegue- i livelli di anticorpi neutralizzanti contro il virus originale sono ancora alti ma per le varianti brasiliana e sudafricana i titoli anticorpali sono molto bassi. In alcuni individui persino non rilevabili". Quindi "Se già in partenza ha un livello di anticorpi neutralizzanti più bassi la conseguenza è che anche il tempo di protezione nella popolazione vaccinata va accorciandosi".