Oliviero Diliberto: "“La Milva che ho conosciuto. Una forza della natura"

Diliberto, vorrei cominciare questa intervista con un suo ricordo di Milva, la grande cantante scomparsa qualche giorno fa, che lei credo abbia conosciuto personalmente…

Sì. Io la conoscevo bene. Ci siamo incontrati dopo che nel 2007 aveva rilasciato un’intervista, non ricordo se a Repubblica o al Corriere, sperticandosi in elogi nei miei confronti. Io all’epoca ero parlamentare e Segretario Nazionale del Partito dei Comunisti Italiani. Sapevo che Milva era stata comunista, ma non che lo fosse ancora. Lusingato, la cercai, lei fu carinissima e ci incontrammo più di una volta. Una donna di grandissimo fascino. Una donna straordinariamente bella nonostante fosse già avanti con gli anni. Una donna con un’energia pazzesca. Andai a vederla a teatro in quella che probabilmente fu una delle sue ultime apparizioni. Una forza della natura in scena. E poi, contemporaneamente, forte e dolcissima.

Scendiamo di un gradino. Passiamo alla politica di casa nostra. Che cosa pensa del Governo di Mario Draghi? Dietro l’incarico conferitogli dal Presidente Mattarella c’è solo l’ostruzionismo di Matteo Renzi o si nascondono altri interessi nazionali ed esteri?

Guardi, io sono uscito dalla politica nel 2013 e da allora mi interesso tanto, ma non rilascio a nessuno dichiarazioni sulla politica. E per un motivo ben preciso. Quelli di sinistra della mia generazione sono carichi di macerie sulle spalle. Non abbiamo alcun titolo per dare giudizi. Ognuno si tiene per se i propri. Vedo che molti continuano a essere impertinentemente sulla scena. Io no. Io mi sono chiamato fuori. Mi sono autorottamato, mettiamola così e sono ben lieto di aver recuperato una dimensione che è esclusivamente quella dell’accademia e dello studio.