Ora arriva il "piano Brunetta". Tutti i concorsi e le assunzioni

“Saluto con soddisfazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando per assumere 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Sud.

In un'ora sono già state presentate 500 domande. È la prima sperimentazione di selezioni rapide e semplificate nella Pubblica amministrazione, in piena sicurezza. Adesso parte il conto alla rovescia per rispettare il cronoprogramma: vogliamo garantire le assunzioni entro 100 giorni”. Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta è euforico nel commentare lo sblocco dei concorsi e il rinnovo dei contratti e lo fa utilizzando come metafora la Ferrari da corsa. Un modellino del cavallino rampante è sul suo tavolo. “La Ferrari – dichiara Brunetta al quotidiano Il Messaggero – rappresenta la mia idea di efficienza che la macchina pubblica deve avere. È da sempre il mio sogno”.