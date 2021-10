Rai, continua il successo di Uno Mattina in famiglia

Continua e si consolida il successo di Uno Mattina in famiglia la storica trasmissione di Daytime di Rai 1 che quest’anno, per la gioia del Direttore Coletta e dell’ideatore e guru Michele Guardi, sta battendo record di ascolti (una media di più due per cento rispetto allo scorso anno, valori questo week end oltre il 23 per cento, percentuali da partita di calcio). La Rete sembra aver azzeccato la formula aggiungendo alla conduzione già solida di Tiberio Timperi e Monica Setta, una presenza sempre graditissima al pubblico di Rai 1 e cioè Ingrid Muccitelli. Ingrid si è portata in studio i grandi ascolti di Linea Verde un altro storico brand della Rete, che ha condotto per due anni con Beppe Convertini.