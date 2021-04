Università, gli studenti della Link Campus University al lavoro nelle aziende

Al via la collaborazione tra l'Università Link Campus University e l’Associazione Italiana Coltivatori (AIC), punto di riferimento per il settore agricolo e agroalimentare che conta circa 20mila imprese associate e 150mila iscritti. In base all'accordo firmato, sei studenti del corso di laurea magistrale “Tecnologie e linguaggi della comunicazione” collaboreranno a stretto contatto con sei aziende agroalimentari associate ad AIC.

Questo è il primo progetto frutto dell’accordo di collaborazione tra l'Università Link Campus University e l’Associazione Italiana Coltivatori (AIC).

“Gli studenti del corso di Digital Marketing hanno accolto con grande entusiasmo la sfida di gestire la comunicazione digitale delle aziende coinvolte da AIC. I ragazzi sono già al lavoro da alcune settimane per progettare innovative campagne di comunicazione che aiutino i prodotti tipici italiani - in primis pasta e olio – a raggiungere la visibilità che meritano, rafforzando in particolare presenza sui motori di ricerca e sui social media” ha dichiarato Lorenza Parisi, professoressa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi di Link Campus University.

La passione, la qualità dei prodotti e il legame con il territorio - vissuti e messi in pratica nella quotidianità dalle imprese a conduzione famigliare coinvolte, tipiche della migliore tradizione italiana - saranno gli ingredienti per una proiezione digitale efficace grazie al know-how acquisito dagli studenti della Link Campus University.

“AIC da 52 anni assiste i piccoli produttori italiani, accompagnandoli lungo un percorso di continua trasformazione. Oggi il digitale permette di aprire una finestra sul mondo, mostrando l'unicità e l'eccellenza dei prodotti di nicchia italiani. Siamo felici della collaborazione con Link Campus University e con gli studenti del corso di Digital Marketing perché sapranno certamente portare un prezioso valore aggiunto lungo questo nuovo percorso di trasformazione” sottolinea Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori.

Di fronte alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, la sfida della trasformazione digitale è decisiva per piccole e medie imprese della filiera agricola e agroalimentare. Per questo Link Campus University e AIC hanno deciso di unire le forze per fornire una risposta concreta e colmare un gap crescente negli ultimi anni tra digitalizzazione e imprese.