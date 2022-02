Vola la Costamagna; Iacona ruba inviata a Casarin; Brindisi fronteggia Giletti

Rai3, Agorà: vola la Costamagna; Elena Stramentinoli lascia TGR Calabria; Brindisi fronteggia Giletti nel prime time della domenica

La Rai ha tentato di azzoppare Agora' su Rai 3 condotto da Luisella Costamagna piazzando un super blocco pubblicitario all'inizio della trasmissione. Un segno positivo per la conduttrice torinese visto che porta soldi nelle casse della tv pubblica ma che rende quasi inefficace il traino della Tgr a guida Sandro Casarin. Nonostante il 'nero' il contenitore supera spesso l'8% e sfiora anche il 9% di share. Franco Di Mare può essere soddisfatto.

La Tgr si conferma una sorta di nave scuola per i talenti Rai. E' successo ancora con la super inviata Elena Stramentinoli, giornalista volto della TGR Calabria, passata con Riccardo Iacona, anima di 'Presa Diretta' programma di punta di Rai 3. Un peccato per il telegiornale regionale calabrese, ma un ottimo acquisto per Iacona e i suoi servizi di inchiesta. Stramentinoli ha fatto tesoro dei suoi anni in Calabria, terra difficile ma straordinariamente bella, e ora li mette a frutto nel Prime Time di Rai 3.

Giuseppe Brindisi torna a gareggiare con Massimo Giletti alla domenica. Una prosecuzione del duello che era gia maturato fra Rete 4 e La 7 di mercoledì. Domenica scorsa il match e' finito alla pari. Per Brindisi un ottimo segnale e anche per i vertici Mediaset che hanno deciso di spostare 'Zona Bianca' per sfidare l'anchor man torinese. Brindisi se la gioca anche alla domenica, il giorno in cui Giletti era considerato assoluto leader dell'informazione, e nel caso in cui dovesse esserci un sorpasso nelle prossime settimane per Piersilvio Berlusconi sarebbe un risultato clamoroso.

A quando un serale per l'ottimo Francesco Vecchi? Il suo Mattino 5 e' arrivato a superare il muro del 20 di share, numeri 'defilippiani'. Insomma, lo sbarco in prima serata potrebbe essere più vicino di quanto si pensi, si sussurra a Cologno Monzese.

