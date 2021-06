Anno da record e quotazione in borsa per Soluzione Tasse SpA

Assunte 64 persone persino nell’anno del Covid e ricavi che superano i 18 milioni di euro, rispetto agli 8,9 milioni del 2019: questi i numeri di un anno da record per Soluzione Tasse.

Un anno che, nononostante la pandemia, è stato incredibile. Il che la dice lunga su come corra Soluzione Tasse, la Spa con sede a Milano.

Non sono molte le aziende che possono vantare un segno più a conclusione di un anno così complicato per il mondo imprenditoriale. Un momento d'oro per Soluzione Tasse, la prima società di consulenza, specializzata nella pianificazione fiscale e tutela del patrimonio per le PMI italiane.

E non finisce qua. Nel 2021, puntiamo alla quotazione in Borsa. Per gestire l'operazione, il gruppo sarà affiancato da Antonio Quintino Chieffo, Ceo di AC Finance, in qualità di Advisor finanziario.



"Il 2020 è stato un anno molto importante per Soluzione Tasse - spiega il fondatore Gianluca Massini Rosati -. Nell'ultimo anno, forti della crescita, siamo riusciti ad assumere oltre 60 persone e a far nascere 3 importanti spin-off a completamento della nostra offerta per alle PMI. A conferma che, anche in un momento come questo, non tutto deve andare male. Per questo siamo molto contenti di poter annunciare la volontà di quotarci in Borsa. Le tempistiche non sono ancora precise, ma stiamo lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo entro quest’anno".



Si tratta di un piano di sviluppo partito da prima e che, a causa del Covid-19, ha subito un'accelerata. Si apre così un nuovo scenario per Soluzione Tasse SpA che mira a espandere la realtà aziendale già composta da di più di 300 collaboratori. Una squadra che annovera, tra i tanti collaboratori, oltre 70 Commercialisti iscritti all’albo con competenze specifiche complementari in grado di lavorare insieme per fornire le soluzioni più adatte alle singole e specifiche situazioni.



Dopo solo 5 anni dalla sua costituzione, l'obiettivo annuale è di 30 milioni di fatturato, confermando un tasso di crescita composto annuo (CAGR) di oltre il 200%.



"É un'operazione molto interessante che porterà sicuramente importanti novità per questa azienda. Soluzione Tasse Spa è una realtà solida, con marginalità invidiabili, che riesce a coniugare risultati concreti, tipici di un approccio “value”, a grandi potenzialità di crescita grazie alla divisione di intelligenza artificiale che è cresciuta al suo interno, tipiche invece di aziende “growth”. Questo doppia anima, unitamente all'innovativo modello di business, possono permettergli di trarre enormi benefici dall'apertura al mercato dei capitali e generarne anche per i suoi investitori. Nelle prossime settimane ci saranno novità".

Commenta così, Antonio Quintino Chieffo, l'Advisor che si occuperà di affiancare e gestire l'operazione che porterà Soluzione Tasse alla quotazione.

Soluzione Tasse SpA

Soluzione Tasse SpA è la prima società di consulenza, specializzata nella pianificazione fiscale e tutela del patrimonio per le PMI italiane. Si avvale di una squadra di più di 300 collaboratori tra cui oltre 70 commercialisti iscritti all’albo con competenze specifiche complementari in grado di lavorare insieme per fornire le soluzioni più adatte alle singole e specifiche situazioni. Dopo solo 5 anni dalla sua costituzione, sta per superare i 20.000.000 di fatturato e ha assistito oltre 10mila aziende e professionisti a cambiare completamente il proprio rapporto con il fisco nel segno di una positiva interlocuzione e generando per essi una riduzione della pressione fiscale dal 20 al 70% rispetto a quella precedente.