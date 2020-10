Al Museo Poldi Pezzoli la monografia di Dynys in libro scultura

Milano, 2 ott. (askanews) - Una serata davvero particolare. Presentata, in diretta streaming dal Museo Poldi Pezzoli di Milano, la nuova monografia dell'artista Chiara Dynys Skira Special Edition. L artista è nota per i suoi lavori sulle guerre, dall Iraq alla Siria, sui profughi e i bambini nei campi profughi, su conflitti e convivenza.Il volume, a cura di Giorgio Verzotti, ripercorre l'intera produzione dell'artista con un taglio critico inedito basato su quattro campi semantici cui può essere ricondotta la sua produzione.Il libro è in edizione speciale a tiratura limitata di 500 copie inserite in un multiplo studiato ad hoc dall'artista, concepito per vivere separatamente dal volume come una vera e propria scultura.