Bollettino Coronavirus 26 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 26 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 29.575 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 24.878 di ieri e, soprattutto, i 27.214 di martedì scorso. I tamponi processati sono 182.675 (ieri 138.803) con un tasso di positività che scende dal 17.9% al 16,2%. I decessi sono 146 (ieri 93): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 162.927. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri invariate), con 23 ingressi del giorno, e scendono a 409 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 278 in più (ieri +155), 10.328 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Campania con 4.456 contagi, seguita da Lazio (+3.396), Puglia (+3.036), Lombardia (+2.715) ed Emilia Romagna (+2.158). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.191.323. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 37.462 (ieri 26.738) per un totale che sale a 14.793.420. Gli attualmente positivi sono ancora in calo, 7.624 in meno (ieri -1.549), 1.234.976 in tutto. Di questi, 1.224.239 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Covid Lombardia 26 aprile 2022

Sono 2.715 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, a fronte di 23.366 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'11,6%. Nelle ultime 24 ore sono morte 22 persone, per un totale di 39.854 decessi nella regione da inizio pandemia. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 37, 5 meno di ieri. Aumentano invece i ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.215,44 più di 24 ore fa.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 873, di cui 444 nel capoluogo. Seguono Brescia con 425, Bergamo con 225, Pavia con 224, Monza e Brianza con 220, Como con 166, Varese con 164, Lecco con 93, Mantova con 83, Cremona con 58, Lodi con 35 e Sondrio con 30.

Bollettino Covid Campania 26 aprile 2022

Sono 4.456 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, 4.262 positivi all'antigenico e 194 al molecolare. I test processati sono 19.796, di cui: 17.766 antigenici e 2.030 molecolari. I deceduti sono 12 nelle ultime 48 ore; 3 quelli deceduti in precedenza ma registrati ieri. Dei 567 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 40; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 742.

Bollettino Covid Lazio 26 aprile 2022

Oggi nel Lazio su 5.151 tamponi molecolari e 14.516 tamponi antigenici per un totale di 19.667 tamponi, si registrano 3.396 nuovi casi positivi (+624), sono 16 i decessi (+5), 1.181 i ricoverati (+42), 66 le terapie intensive (-4) e +5.689 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.928.

Bollettino Covid Puglia 26 aprile 2022

Sono 3.036 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 18.606 tamponi. Le persone attualmente positive in Puglia sono 105.756. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 580. In terapia intensiva, invece, 29 malati.

Bollettino Covid Emilia Romagna 26 aprile 2022

In Emilia Romagna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.158 nuovi casi di Covid e 24 decessi correlati al virus. Ieri sono stati analizzati 11.396 tamponi con un tasso di positività del 18,9%. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 56.209 (-1.618). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.643 (-1.671), il 97,2% del totale dei casi attivi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (stabili rispetto a ieri), l’età media è di 66,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.528 (+53 rispetto a ieri, +3,6%), età media 76,1 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.572.

