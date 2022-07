Covid, contagi e ricoveri alle stelle: la riapertura dei reparti si vicina

Covid, si avvicina la riapertura dei reparti dedicati: l'allarme della Fiaso

Gli ospedali stanno valutando la riapertura dei reparti Covid, alla luce dell'andamento dei casi di contagio e di ricovero delle ultime settimane. Lo spiega il presidente della Fiaso, la Federazione degli ospedali italiani, Giovanni Migliore, confermando l'aumento dei ricoveri per Covid con sindromi respiratorie e polmonari (+ 34,5%). Crescono (+10%) anche i ricoverati con Covid, cioè i pazienti che arrivano in ospedale per altri motivi e vengono trovati positivi.

"Mentre negli ultimi mesi la gestione clinica del paziente Covid ha portato alla realizzazione di reparti multidisciplinari nei quali finivano i malati con fratture o patologie internistiche e chirurgiche, trovati incidentalmente positivi al virus ma bisognosi di assistenza specialistica per altre patologie, adesso tornano a essere necessarie l'assistenza respiratoria e la ventilazione”, afferma Giovanni Migliore. “Va considerato che tutti i pazienti vaccinati e ricoverati hanno ormai fatto l'ultima dose da oltre 6 mesi e questo aumenta il rischio che ci sia un rialzo dei ricoveri nelle prossime settimane", conclude.