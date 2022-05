No Vax, 1 mln di multe agli over 50. Bollettino da 100 € e pioggia di ricorsi

No Vax, ci sono dieci giorni per dimostrare di essere immunizzati

L'emergenza Coronavirus in Italia non c'è più ma adesso il governo ha deciso di far partire le sanzioni per chi non si è vaccinato. Sono circa 1,7 milioni gli over 50 che ad oggi - si legge su Repubblica - non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino ma il dato di coloro che rischiano la multa, se si considera che la legge chiede di verificare la situazione al primo febbraio e sanziona anche i cicli non completati, è un po’ più alto. Allo stesso tempo bisogna considerare che possono esserci persone esentate che finiscono nel conto dei non vaccinati. Una volta fatte le verifiche, scattano i 60 giorni di tempo per pagare la multa. C’è solo un modo per non pagare: dimostrare con i documenti di aver fatto il vaccino, magari all’estero, oppure di essere stati positivi o infine di avere l’esenzione di un medico. Sono circa 85 mila gli italiani che hanno provato, o stanno provando, a contattare il ministero alla Salute per evitare la sanzione.

Il punto - prosegue Repubblica - è che hanno sbagliato destinatario, perché la procedura prevede che i ricorsi vengano presentati via mail alle Asl. I dati di tutte le aziende sanitarie però non sono disponibili. È presumibile che i ricorsi siano di più di quelli inviati al ministero, almeno 100-120 mila ma forse ancora di più. Comunque sia, il dato è destinato a crescere ancora, perché proprio in questi giorni stanno per partire alcune centinaia di migliaia di nuovi avvisi. Il ministero alla Salute, attraverso l’Agenzia delle entrate-riscossione, finora ne ha già inviati un milione e 153 mila. Un numero di sanzioni per una stessa violazione probabilmente senza precedenti.

