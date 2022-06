Chiara Ferragni per la Milano Design Week sceglie Louis Vitton

Design Week 2022, Chiara Ferragni attira tutti gli occhi su di sé all'esposizione Objets Nomades di Louis Vitton

In questi giorni Milano è la capitale mondiale del design e Chiara Ferragni, indiscussa icona della moda e del lusso, non poteva ovviamente mancare. L'influencer e imprenditrice, che si è detta molto colpita dalla storia di Liliana Segre dopo averla incontrata, per la Milano Design Week 2022 ha scelto di visitare l'esposizione della nuova collezione Objets Nomades di Louis Vitton all'interno del Garage Traversi in Piazza San Babila. Chiara Ferragni dopo il look "aggressivo" mostrato nella visita i nuovi uffici per questa occasione ha scelto un outfit più sobrio ed elegante con tanto di borsetta griffata Louis Vitton. Nei giorni scorsi il marito Fedez aveva confessato che nel suo nuovo singolo ha raccontato quanto la famiglia sia stata fondamentale nell'affrontare la malattia.

Leggi anche: